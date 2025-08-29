natoaktual.cz

    29. srpna 2025  17:27
    Republikánský poslanec Greg Steube předložil Kongresu pozměňovací návrh, který by oficiálně přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

     Návrh předložil před každoročním projednáváním zákona o národní obraně.

    „Obnovení názvu ministerstvo války nebude jen poctou hrdinství vojáků, kteří sloužili před námi, ale také připomene každé nové generaci jejich posvátnou povinnost bránit svobodu,“ uvedl Steube. Není však jasné, zda se o tomto návrhu bude vůbec hlasovat. Přání amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu mít ministerstvo války je tak blíže k naplnění. „Obrana? Nechci mít jen obranu. Obranu chceme, ale potřebujeme i útok, jestli je to OK,“ prohlásil Trump v Oválné pracovně a dodal, že jako ministerstvo války jsme všechno vyhráli. Ministr obrany Pete Hegseth podpořil Trumpa slovy, že zavedené názvu ministerstvo války je podle zdravého rozumu.

    Ministerstvo války bylo označení vládní instituce, která po většinu americké historie dohlížela na armádu, což bylo v roce 1947 změněno schválením rozsáhlé reorganizace národní bezpečnostní struktury. V rámci reorganizace bylo ministerstvo války nahrazeno ministerstvem armády, vzniklo letectvo a byla založena nová zastřešující instituce pro všechny složky ozbrojených sil. O dva roky později byl tento orgán znovu přejmenován na ministerstvo obrany. Změna byla prosazena tehdejším prezidentem Harrym Trumanem, který ji chápal jako logickou po událostech druhé světové války.

    Zdroj: Military.com (USA)

    ass; natoaktual.cz

