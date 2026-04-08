    Demokraté žádají odvolání Trumpa kvůli hrozbám vůči Íránu

    8. dubna 2026  21:06
    Řada demokratických politiků vyzvala k odvolání prezidenta Donalda Trumpa, kvůli jeho výhrůžkám vůči Íránu před termínem, do kterého má Teherán uzavřít dohodu a znovuotevřít Hormuzský průliv.  

    Americký prezident Donald Trump | foto: @WhiteHouse

    Kritika se soustředila zejména na jeho výroky, podle nichž by mohla být zničena „celá civilizace“, což někteří označili za hrozbu válečných zločinů.

    Demokraté navrhují využití 25. dodatku ústavy nebo zahájení impeachmentu. Upozorňují, že prezident podle nich není způsobilý vykonávat funkci. K odvolání podle 25. dodatku by bylo nutné rozhodnutí viceprezidenta a vlády, případně souhlas Kongresu. Trump už v minulosti dvakrát čelil impeachmentu, ale ani tehdy odvolán nebyl.

    Bílý dům reagoval odmítavě a označil výzvy za nepodložené útoky. Prezident dříve pohrozil útoky na íránskou infrastrukturu, což by se podle některých odborníků rovnalo válečnému zločinu.

    Demokraté zároveň plánují prosadit rezoluci, která by omezila prezidentovy pravomoci při vedení vojenských operací vůči Íránu.

    Zdroj: The Hill (USA)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

