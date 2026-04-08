Kritika se soustředila zejména na jeho výroky, podle nichž by mohla být zničena „celá civilizace“, což někteří označili za hrozbu válečných zločinů.
Demokraté navrhují využití 25. dodatku ústavy nebo zahájení impeachmentu. Upozorňují, že prezident podle nich není způsobilý vykonávat funkci. K odvolání podle 25. dodatku by bylo nutné rozhodnutí viceprezidenta a vlády, případně souhlas Kongresu. Trump už v minulosti dvakrát čelil impeachmentu, ale ani tehdy odvolán nebyl.
Bílý dům reagoval odmítavě a označil výzvy za nepodložené útoky. Prezident dříve pohrozil útoky na íránskou infrastrukturu, což by se podle některých odborníků rovnalo válečnému zločinu.
Demokraté zároveň plánují prosadit rezoluci, která by omezila prezidentovy pravomoci při vedení vojenských operací vůči Íránu.
Zdroj: The Hill (USA)