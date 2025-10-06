Stoltenberg, který byl dvojnásobným norským premiérem (2000–2001 a 2005–2013) a stál v čele Severoatlantické aliance v letech 2014–2024, uvedl, že téma jaderného programu Severní Koreje se objevilo během „neformálního“ rozhovoru s Trumpem v dubnu 2017.
„Když ale konverzace začala, rychle se ukázalo, že bude velmi volná. Skákali jsme z jednoho tématu na druhé,“ píše Stoltenberg. „Když mluvil o Rusku, Trump najednou zvolal: Ale proč se k nám vy z NATO nemůžete připojit v Koreji? Vyvíjejí jaderné zbraně a to je něco, co nemůžeme akceptovat.“
O několik měsíců dříve severokorejský vůdce Kim Čong-un oznámil, že přípravy na testování mezikontinentální balistické střely jsou v závěrečné fázi. Krátce poté následovalo odpálení raket středního doletu, které dopadly do Japonského moře. Trumpova zmínka o Severní Koreji tak nebyla zcela nečekaná – přesto Stoltenberga zaskočila.
Zdroj: NK news (Jižní Korea)