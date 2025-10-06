natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump usiloval o zapojení NATO do boje proti Severní Koreji, řekl Stoltenberg

    6. října 2025  20:52
    Bývalý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve svých nových pamětech vzpomíná, že prezident Donald Trump v roce 2017 navrhl, aby se NATO připojilo k USA v boji proti Severní Koreji. Myšlenku pronesl během jejich prvního setkání v Bílém domě.  

    Šéf NATO Jens Stoltenberg | foto: NATO Photos

    Stoltenberg, který byl dvojnásobným norským premiérem (2000–2001 a 2005–2013) a stál v čele Severoatlantické aliance v letech 2014–2024, uvedl, že téma jaderného programu Severní Koreje se objevilo během „neformálního“ rozhovoru s Trumpem v dubnu 2017.

    „Když ale konverzace začala, rychle se ukázalo, že bude velmi volná. Skákali jsme z jednoho tématu na druhé,“ píše Stoltenberg. „Když mluvil o Rusku, Trump najednou zvolal: Ale proč se k nám vy z NATO nemůžete připojit v Koreji? Vyvíjejí jaderné zbraně a to je něco, co nemůžeme akceptovat.“

    O několik měsíců dříve severokorejský vůdce Kim Čong-un oznámil, že přípravy na testování mezikontinentální balistické střely jsou v závěrečné fázi. Krátce poté následovalo odpálení raket středního doletu, které dopadly do Japonského moře. Trumpova zmínka o Severní Koreji tak nebyla zcela nečekaná – přesto Stoltenberga zaskočila.

    Zdroj: NK news (Jižní Korea)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media