Na otázku, zda vyloučí vojenský nátlak proti Panamě a Grónsku, odpověděl: „Ne, nemohu vás ubezpečit, ale mohu říct, že je potřebujeme získat pro naši ekonomickou bezpečnost.“

U Kanady uvedl, že by použil pouze ekonomické prostředky. „Zbavíte se té uměle nakreslené čáry a podíváte se, jak by to vypadalo. Bylo by to mnohem lepší i pro národní bezpečnost,“ prohlásil. Zmínil, že Spojené státy vynakládají stovky miliard na obranu Kanady, zatímco tratí na obchodních deficitech.

Kromě Kanady také zopakoval svůj zájem o Grónsko, které označil za klíčové pro národní bezpečnost Spojených států amerických. Dokonce pohrozil Dánsku vysokými cly, pokud by Grónsku bránilo v nezávislosti nebo připojení k USA.

Zdroj: NBC News (USA)