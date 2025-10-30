natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump povolil Jižní Koreji stavbu jaderné ponorky

    30. října 2025  14:54
    Americký prezident Donald Trump oznámil, že udělil Jižní Koreji souhlas se stavbou jaderné ponorky ve Spojených státech.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    Prohlášení zaznělo během jeho návštěvy Jižní Koreje, kde se setkal s prezidentem Lee Jae-myungem.

    Trump toto rozhodnutí zveřejnil krátce před plánovaným setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína již jaderné ponorky vlastní. „Schválil jsem jim stavbu jaderné ponorky, místo staromódních a méně obratných diesel-elektrických ponorek, které používají nyní,“ uvedl na své platformě Truth Social. Dodal, že ponorka bude vyrobena ve Filadelfii.

    Podle dostupných informací jihokorejský prezident požádal Trumpa, aby přijal rozhodnutí umožňující dodávky paliva pro jaderné ponorky. Tato plavidla by Jižní Koreji poskytla podstatně lepší schopnost dlouhodobě sledovat severokorejské a čínské námořní aktivity. Technologie jaderných ponorek je ve Spojených státech považována za jednu z nejcitlivějších a nejpřísněji střežených. Zatím nebyly zveřejněny žádné konkrétní informace o rozsahu ani nákladech projektu.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media