Prohlášení zaznělo během jeho návštěvy Jižní Koreje, kde se setkal s prezidentem Lee Jae-myungem.
Trump toto rozhodnutí zveřejnil krátce před plánovaným setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína již jaderné ponorky vlastní. „Schválil jsem jim stavbu jaderné ponorky, místo staromódních a méně obratných diesel-elektrických ponorek, které používají nyní,“ uvedl na své platformě Truth Social. Dodal, že ponorka bude vyrobena ve Filadelfii.
Podle dostupných informací jihokorejský prezident požádal Trumpa, aby přijal rozhodnutí umožňující dodávky paliva pro jaderné ponorky. Tato plavidla by Jižní Koreji poskytla podstatně lepší schopnost dlouhodobě sledovat severokorejské a čínské námořní aktivity. Technologie jaderných ponorek je ve Spojených státech považována za jednu z nejcitlivějších a nejpřísněji střežených. Zatím nebyly zveřejněny žádné konkrétní informace o rozsahu ani nákladech projektu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)