    12. ledna 2026  15:42
    Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy americké zvažují možnosti reakce na zásahy íránských bezpečnostních složek proti protivládním protestům, a to včetně možné vojenské akce.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    „Díváme se na to. Armáda se na to dívá a my zvažujeme některé velmi razantní možnosti. Budeme činit rozhodnutí,“ řekl novinářům na palubě Air Force One. Podle Trumpa se Teherán po jeho varování ozval s tím, že chce jednat, a schůzka se domlouvá. Zároveň ale připustil, že Washington může zasáhnout ještě před ní.

    Íránští představitelé před zahraniční intervencí varovali a pohrozili odvetou vůči americkým základnám, lodím i Izraeli. Nepokoje začaly 28. prosince po uzavření teheránského bazaru kvůli pádu měny a rychle se rozšířily. Ověření počtů obětí komplikuje i výpadek internetu, který podle monitorovacích skupin trvá už déle než 72 hodin.

    Trump má v úterý řešit další postup s poradci. Média zmiňují škálu variant od úderů přes kyberoperace po další sankce. Zároveň naznačil, že chce mluvit s Elonem Muskem o možnosti obnovit připojení v Íránu přes satelitní službu Starlink.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    vst; natoaktual.cz

