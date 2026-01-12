„Díváme se na to. Armáda se na to dívá a my zvažujeme některé velmi razantní možnosti. Budeme činit rozhodnutí,“ řekl novinářům na palubě Air Force One. Podle Trumpa se Teherán po jeho varování ozval s tím, že chce jednat, a schůzka se domlouvá. Zároveň ale připustil, že Washington může zasáhnout ještě před ní.
Íránští představitelé před zahraniční intervencí varovali a pohrozili odvetou vůči americkým základnám, lodím i Izraeli. Nepokoje začaly 28. prosince po uzavření teheránského bazaru kvůli pádu měny a rychle se rozšířily. Ověření počtů obětí komplikuje i výpadek internetu, který podle monitorovacích skupin trvá už déle než 72 hodin.
Trump má v úterý řešit další postup s poradci. Média zmiňují škálu variant od úderů přes kyberoperace po další sankce. Zároveň naznačil, že chce mluvit s Elonem Muskem o možnosti obnovit připojení v Íránu přes satelitní službu Starlink.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)