Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Trump: USA nemusí NATO pomoci, pokud Aliance nepodpoří Washington

    30. března 2026  15:10
    Prezident Spojených států Donald Trump vyjádřil zklamání nad spojenci ze Severoatlantické aliance, kteří podle něj odmítli vyslat vojáky k zajištění Hormuzského průlivu.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    Uvedl, že Amerika by jim v budoucnu nemusela pomoci, pokud o to požádají. Kritiku zopakoval na investičním fóru v Miami.

    Trump zdůraznil, že USA vynakládají na NATO stovky miliard dolarů ročně a dlouhodobě své spojence chrání. „Proč bychom tam měli být pro ně, když oni nejsou pro nás? Nebyli tam pro nás,“ zdůraznil Trump. Opakovaně se ptal, proč by USA měly pomáhat ostatním, když oni nepomáhají jim.

    Od začátku americko-izraelské ofenzivy proti Íránu Trump kritizuje neochotu západních spojenců zapojit se do zajištění průlivu, jehož provoz je kvůli hrozbě íránských útoků výrazně omezen. Některé státy sice deklarovaly připravenost přispět, konkrétní závazky ale nepřijaly. „Země NATO neudělaly absolutně nic, aby pomohly s tou šílenou zemí, nyní vojensky zdecimovaným Íránem.,“ řekl Trump.

    Zdroj: Euractive (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

