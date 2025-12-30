Připomněl přitom, že USA na začátku letošního roku zaútočily na tři íránská jaderná zařízení pomocí bomb určených k ničení bunkrů a střel s plochou dráhou letu.
Trump tvrdil, že Spojené státy tato zařízení zničily, není však jasné, o jak dlouhou dobu se tím íránský jaderný program ve skutečnosti podařilo vrátit zpět. Zároveň uvedl, že by podpořil izraelský útok na Írán, pokud Teherán bude pokračovat v programu balistických raket a jaderných zbraní.
Trumpovy výroky zazněly poté, co íránský prezident Masúd Pezeškijan prohlásil, že Teherán vede „totální“ (resp. „rozsáhlou“) válku se Spojenými státy, Izraelem a Evropou a diplomatickou situaci označil za komplikovanou a obtížnou.
Podle něj Západ nechce, aby se země postavila na nohy, Írán však i přes sankce a zahraniční tlak podle jeho slov zůstává neochvějný a schopný hájit své národní zájmy.
Zdroj: ABC news(USA)