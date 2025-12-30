natoaktual.cz

    Trump pohrozil Hamásu i Íránu, pokud se znovu pokusí vyzbrojit

    30. prosince 2025  21:06
    Americký prezident Donald Trump se v Mar-a-Lago setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a vydal ostré varování jak Íránu, tak Hamásu. Prohlásil, že Hamás se musí odzbrojit, aby mohla začít další fáze mírového plánu pro Pásmo Gazy. V souvislosti s Íránem Trump pohrozil, že Teherán „rozbije k smrti“, pokud se pokusí znovu vyzbrojit.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Připomněl přitom, že USA na začátku letošního roku zaútočily na tři íránská jaderná zařízení pomocí bomb určených k ničení bunkrů a střel s plochou dráhou letu.

    Trump tvrdil, že Spojené státy tato zařízení zničily, není však jasné, o jak dlouhou dobu se tím íránský jaderný program ve skutečnosti podařilo vrátit zpět. Zároveň uvedl, že by podpořil izraelský útok na Írán, pokud Teherán bude pokračovat v programu balistických raket a jaderných zbraní.

    Trumpovy výroky zazněly poté, co íránský prezident Masúd Pezeškijan prohlásil, že Teherán vede „totální“ (resp. „rozsáhlou“) válku se Spojenými státy, Izraelem a Evropou a diplomatickou situaci označil za komplikovanou a obtížnou.

    Podle něj Západ nechce, aby se země postavila na nohy, Írán však i přes sankce a zahraniční tlak podle jeho slov zůstává neochvějný a schopný hájit své národní zájmy.

    Zdroj: ABC news(USA)

    aam; natoaktual.cz

