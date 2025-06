Podle anonymních zdrojů však Trump váhá s útokem kvůli pochybnostem o účinnosti bomby GBU-57, také známé jako „bunker buster“. Tyto bomby jsou určené ke zničení bunkrů umístěných pod zemí.

Zařízení Fordo je ukryté hluboko pod zemí v horách a podle některých odborníků by ho plně zničila pouze taktická jaderná zbraň. Trump však využít taktické jaderné zbraně neplánuje. Analýzy Agentury pro snižování obranných hrozeb (DTRA) prý naznačují, že konvenční útok několika bombami GBU-57 by zařízení jen dočasně poškodil. Shození GBU-57 by pravděpodobně zpozdilo schopnost Íránu získat vysoce obohacený uran o několik let, ale nezastavilo by celý program trvale. Podle DTRA by k úplnému zničení zařízení Fordo bylo pravděpodobně nutné nejdříve připravit půdu konvenčními bombami a poté nasadit taktickou jadernou zbraň z bombardéru B-2.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii byl v zařízení Fordo obohacen uran na 83,7 %, což je velmi blízko 90 %, které jsou třeba pro výrobu jaderné zbraně. Vyřazení Fordo z provozu, ať už vojensky nebo diplomaticky, je klíčové, pokud chtějí Izrael a Spojené státy americké zabránit Íránu ve výrobě jaderné zbraně.

Jakýkoliv vojenský zásah bude vyžadovat americkou účast, jelikož Izrael nedisponuje potřebnou vojenskou technikou, která by mohla zasáhnout tak hluboko pod zem a zároveň v obtížném terénu hor. Trump zatím preferuje diplomatický nátlak bez přímého vojenského zásahu. Chce Írán přimět k jednání.

Zdroj: The Guardian (Velká Británie)