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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump hrozí bombardováním mostů a elektráren, pokud se Írán nevrátí k jednacímu stolu

    15. července 2026  16:06
    Americký prezident Donald Trump pohrozil bombardováním íránských mostů a elektráren, pokud Teherán neobnoví jednání.  

    Donald Trump | foto: Gage Skidmore / Flickr

    „Příští týden to pro ně začne být opravdu zlé. Zničíme jim všechny elektrárny. Vyřadíme z provozu všechny jejich mosty, pokud si nesednou ke stolu a nezačnou vyjednávat,“ prohlásil Trump.

    Toto vyjádření zaznělo v době, kdy si obě země vyměňovaly palbu již čtvrtý den v řadě.

    Trump již dříve ustoupil od své hrozby zavést 20% poplatek na veškerou nákladní dopravu v Hormuzském průlivu, nicméně obnovil námořní blokádu íránských přístavů.

    Íránský náměstek ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí prohlásil, že Trumpova blokáda „svým způsobem pohřbila“ dříve dohodnuté příměří.

    „Pokud si USA myslí, že se k jednání vrátíme kvůli tomu, že zpřísní svá opatření, vojenské akce a ekonomickou blokádu vůči nám, pak jsou na omylu,“ dodal Gharíbabádí.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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