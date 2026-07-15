„Příští týden to pro ně začne být opravdu zlé. Zničíme jim všechny elektrárny. Vyřadíme z provozu všechny jejich mosty, pokud si nesednou ke stolu a nezačnou vyjednávat,“ prohlásil Trump.
Toto vyjádření zaznělo v době, kdy si obě země vyměňovaly palbu již čtvrtý den v řadě.
Trump již dříve ustoupil od své hrozby zavést 20% poplatek na veškerou nákladní dopravu v Hormuzském průlivu, nicméně obnovil námořní blokádu íránských přístavů.
Íránský náměstek ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí prohlásil, že Trumpova blokáda „svým způsobem pohřbila“ dříve dohodnuté příměří.
„Pokud si USA myslí, že se k jednání vrátíme kvůli tomu, že zpřísní svá opatření, vojenské akce a ekonomickou blokádu vůči nám, pak jsou na omylu,“ dodal Gharíbabádí.
Zdroj: BBC (Velká Británie)