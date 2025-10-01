Trump velitelům oznámil vznik nové vojenské jednotky určené pro potlačování nepokojů ve městech vedených Demokraty. Podle něj Spojené státy americké čelí vnitřní válce a ozbrojené síly se budou podílet na uvedení amerických měst do pořádku.
„Éra politicky korektního, přecitlivělého vedení, které se bojí někoho urazit, končí právě teď na všech úrovních,“ oznámil během schůzky šéf Pentagonu Pete Hegseth, který nedávno přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války. Během svého proslovu Hegseth kritizoval dosavadní vedení ozbrojených sil za politickou korektnost a politiku podporující diverzitu.
„Pokud vás při mých slovech bolí srdce, udělejte čestnou věc a rezignujte,“ prohlásil Hegseth. Dále představil nová pravidla pro vzhled členů ozbrojených sil, kondiční testy i pro nejvyšší velitele a slíbil, že ministerstvo začne pracovat na zmírnění disciplinárních pravidel a na přezkoumání definice toxického vedení a šikany. A to i přesto, že šikana a toxické vedení byly v posledních letech označeny jako potvrzené či předpokládané příčiny řady sebevražd v rámci ozbrojených sil, což v minulosti vedlo k zavedení nynějších pravidel. Hegseth dále vyzval, aby se údaje o prohřešcích ve spisech vojáků přestaly dlouhodobě uchovávat.
Společně s Trumpem prosazuje návrat k „bojové kultuře“ armády pod heslem „mír skrze sílu“, přičemž zdůraznil, že standardy mají zůstat vysoké a genderově neutrální. Pokud některé pozice nebudou obsazeny ženami, podle Hegsetha je to přijatelný důsledek, nikoli cíl.
Zdroj: Deutsche Welle(Německo)