Uvedla, že USA nemají žádné právo přivlastnit si jakoukoli část Dánského království a že podobné úvahy jsou v rozporu s mezinárodním právem. Její vyjádření přišlo krátce poté, co Washington bombardoval Venezuelu a zadržel jejího prezidenta.
Trump v rozhovoru pro časopis The Atlantic prohlásil, že Spojené státy Grónsko „nutně potřebují“ pro svou obranu. Grónsko zaujímá strategicky významnou oblast mezi Evropou a Severní Amerikou, ostrov je využíván americkým systémem protiraketové obrany a je také atraktivní díky svému nerostnému bohatství. Administrativa USA navíc nedávno jmenovala zvláštního vyslance pro Grónsko, který otevřeně podporuje jeho připojení k USA.
Napětí dále zvýšila kontroverzní fotografie Grónska v barvách americké vlajky, kterou na sociálních sítích zveřejnila manželka zástupce ředitelky kanceláře Bílého domu. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen označil toto gesto za neuctivé, zároveň také zdůraznil, že země není na prodej. Dánský velvyslanec v USA připomněl, že obě země jsou blízkými spojenci a spolupracují na posilování bezpečnosti v Arktidě.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)