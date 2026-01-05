natoaktual.cz

    Dánská premiérka vyzývá Trumpa, aby přestal vyhrožovat Grónsku

    5. ledna 2026  16:42
    Dánská premiérka Mette Frederiksen ostře reagovala na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné anexi Grónska a vyzvala Spojené státy, aby s těmito hrozbami přestaly.  

    Grónsko | foto: @NASA

    Uvedla, že USA nemají žádné právo přivlastnit si jakoukoli část Dánského království a že podobné úvahy jsou v rozporu s mezinárodním právem. Její vyjádření přišlo krátce poté, co Washington bombardoval Venezuelu a zadržel jejího prezidenta.

    Trump v rozhovoru pro časopis The Atlantic prohlásil, že Spojené státy Grónsko „nutně potřebují“ pro svou obranu. Grónsko zaujímá strategicky významnou oblast mezi Evropou a Severní Amerikou, ostrov je využíván americkým systémem protiraketové obrany a je také atraktivní díky svému nerostnému bohatství. Administrativa USA navíc nedávno jmenovala zvláštního vyslance pro Grónsko, který otevřeně podporuje jeho připojení k USA.

    Napětí dále zvýšila kontroverzní fotografie Grónska v barvách americké vlajky, kterou na sociálních sítích zveřejnila manželka zástupce ředitelky kanceláře Bílého domu. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen označil toto gesto za neuctivé, zároveň také zdůraznil, že země není na prodej. Dánský velvyslanec v USA připomněl, že obě země jsou blízkými spojenci a spolupracují na posilování bezpečnosti v Arktidě.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

