Jde o výrazný odklon od dosavadní praxe. U mnohých vyvolává tento krok oprávněné etické obavy z politizace ozbrojených sil. Bílý dům tvrdí, že jde o ověření schopností, experti však varují před zneužitím ozbrojených sil pro osobní agendu.

„Prezident Trump chce, aby naše armáda byla nejsilnější a nejschopnější bojovou silou v dějinách, a proto se osobně setkává s kandidáty na čtyřhvězdičkové generály, aby se ujistil, že jsou především bojovníci – ne byrokrati,“ uvedla mluvčí Bílého domu Anna Kelly.

Podle deníku The New York Times byl tento postup navržen ministrem obrany Petem Hegsethem, který se tak vzdaluje tradiční roli prostředníka mezi prezidentem a ozbrojenými silami. Tato změna v prezidentově roli zapadá do opakujícího se trendu Trumpovy administrativy.

„Těsné propojení Bílého domu s armádou může vyvolat dojem, že jde o otázku politické loajality,“ sdělila odbornice na národní bezpečnost z Naval War College v Newportu docentka Lindsay Cohn a také připomněla, že se američtí prezidenti historicky nesetkávali s kandidáty na tyto vysoké pozice. Kromě toho existuje také právní aspekt, který vychází z americké ústavy a objasňuje, proč tomu tak je.

Trumpovi příznivci tento postup chválí, ale odborníci upozorňují, že ozbrojené síly mají zůstat nestrannou institucí. Propojení vojenství s osobní politikou prezidenta může oslabit důvěru veřejnosti a narušit základní principy demokratické kontroly amerických ozbrojených sil.

Zdroj: Military.com (USA)