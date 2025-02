Peter Navarro, blízký poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, kritizoval informaci zveřejněnou deníkem Financial Times. Ten s odvoláním na zdroje obeznámené s interními diskusemi uvedl, že Navarro tlačí na Bílý dům, aby Kanadu vyloučil z partnerství pro sdílení zpravodajských informací, jehož členy jsou USA, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland.

„Nikdy, nikdy bychom neohrozili naši národní bezpečnost, a už vůbec ne ve vztahu ke spojenci, jako je Kanada,“ prohlásil Navarro a vyzval veřejnost, aby nevěřila zprávám založeným na anonymních zdrojích.

Aliance Five Eyes představuje mezinárodní dohodu o sdílení zpravodajských informací, která členům umožňuje přístup k vysoce utajovaným materiálům. Magazín The Atlantic v lednu uvedl, že několik zahraničních zpravodajských představitelů přijímá opatření k omezení množství citlivých informací sdílených s Trumpovou administrativou. Důvodem jsou obavy, že by s nimi prezident mohl nezodpovědně nakládat nebo je využít k politickým účelům.

Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)