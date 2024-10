Nejhlasitější jsou při vyjadřování obav vojenští velitelé, kteří pod ním sloužili. „Trump je nejnebezpečnější člověk pro tuto zemi. Fašista až do morku kostí,“ řekl Bobu Woodwardovi v jeho nové knize Válka bývalý předseda sboru náčelníků štábu generál Mark Milley. Generál Jim Mattis, který sloužil jako Trumpův ministr obrany poslal Woodwardovi e-mail, kde s Milleyho tvrzením souhlasí a zdůrazňuje, že bychom neměli hrozbu podcenit.

Trump dlouhodobě obdivuje armádu a idealizuje některé generály z druhé světové války. Jako mladistvý a dospívající studoval na vojenské akademii v New Yorku. Přestože armádu obdivoval, několikrát se vyhnul službě ve válce ve Vietnamu.

Když se Trump stal prezidentem, obsadil vysoké pozice ve své vládě generály. Vysocí vojenští velitelé však Trumpa nemají v oblibě a spíš tvrdí, že on je vnitřním zlem USA. Podle Mattise je Donald Trump prvním prezidentem v jeho životě, který se nesnaží sjednotit americký lid a ani to nepředstírá. Místo toho se Američany snaží rozdělit. To ale neznamená, že nemá Trump v armádě své příznivce.

Zdroj: CNN (USA)