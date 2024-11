Tento krok je součástí širší strategie jeho týmu, který slibuje agresivní opatření v rámci imigrační politiky během Trumpova druhého funkčního období.

Jedním z hlavních problémů, kterým čelí plán rozsáhlých deportací, je nedostatečná kapacita Imigračního a celního úřadu (ICE) pro zadržování většího počtu lidí. V současnosti tak často dochází k situacím, kdy žadatelé o azyl mohou vstoupit na území USA, zatímco čekají na imigrační soudní řízení. Trumpův tým věří, že zřizování detenčních táborů by mohlo urychlit proces deportací. Předpokládá se, že více lidí by dobrovolně souhlasilo s vyhoštěním, pokud by místo dlouhodobého čekání na rozhodnutí museli zůstat v detenčních zařízeních.

Další součástí Trumpova plánu je posílení personálu ICE prostřednictvím dočasného přeřazení důstojníků z jiných agentur. Tým také navrhuje rozšíření programu urychleného vyhoštění, který se dosud používal především poblíž hranic, na osoby žijící hlouběji ve vnitrozemí USA, pokud nedokáží prokázat, že v zemi pobývají déle než dva roky. Další kontroverzní opatření zahrnuje ukončení vydávání dokladů potvrzujících občanství, jako jsou pasy a karty sociálního zabezpečení, dětem narozeným na území Spojených států rodičům bez legálního pobytu.

Zdroj: The New York Times(USA)