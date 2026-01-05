natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    „Lhali nám přímo do očí“: Demokraté odsuzují Trumpův zásah ve Venezuele

    5. ledna 2026  16:10
    Přední představitelé americké Demokratické strany ostře odsoudili vojenský zásah vlády Donalda Trumpa, během něhož byl zadržen venezuelský prezident Nicolás Maduro.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle Demokratů šlo o protiústavní krok provedený bez souhlasu Kongresu a zároveň o porušení mezinárodního práva, což kritizovaly i mezinárodní instituce včetně OSN. Kritika míří zejména na skutečnost, že zákonodárci nebyli o operaci předem informováni, a to ani členové tzv. „gangu osmi“, kteří bývají v otázkách národní bezpečnosti standardně konzultováni.

    Demokraté odmítají tvrzení administrativy, že šlo pouze o protidrogovou či policejní akci, a považují zásah za plnohodnotný válečný akt zahrnující nasazení elitních jednotek, tisíců vojáků a rozsáhlé letecké operace. Podle nich Trumpova vláda vědomě obcházela Kongres, přestože ústava i zákon o válečných pravomocích vyžadují jeho souhlas. Zásah je kritiky označován za nezodpovědný krok, který ohrožuje postavení USA ve světě a může vést k dlouhodobému konfliktu.

    Kauza zároveň posílila šance na schválení rezoluce o válečných pravomocích v Senátu, jež má prezidentovi zabránit v dalších vojenských krocích proti Venezuele bez výslovného souhlasu Kongresu. Kritici varují, že Trumpův postup popírá jeho vlastní předvolební sliby o ukončení „nekonečných válek“ a podle některých Demokratů může být skutečným motivem zásahu snaha o kontrolu venezuelských ropných zdrojů ve prospěch úzkého okruhu ekonomických zájmů, nikoli bezpečnost Spojených států.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media