„Šušká se o tom, že jim dáme právo vyrábět Patrioty. Ukážeme jim, jak na to, je to vlastně hodně složité. Ale vy na to rychle přijdete,“ prohlásil Trump. „Dáme vám licenci na výrobu Patriotů. Tím pádem si nebudete moct stěžovat, že vám jich nedáváme dost,“ dodal.
Americký lídr ovšem přiznal, že zatím nemluvil s americkými společnostmi Lockheed Martin a RTX Corporation, které systémy Patriot vyrábějí.
Pro ukrajinskou protivzdušnou obranu to však v krátkodobém horizontu znamená citelnou ránu. Trump totiž naznačil, že Spojené státy nebudou schopny Ukrajině rychle dodat obranné rakety Patriot z vlastních zásob. „Patrioty máme, ale ne zase tolik. Potřebujeme je i pro sebe,“ uvedl.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)