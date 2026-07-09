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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump dal Zelenskému neurčitý příslib licence na výrobu střel Patriot

    9. července 2026  15:21
    Americký prezident Donald Trump řekl ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému, že Ukrajina by mohla dostat povolení k licenční výrobě obranných střel systému Patriot, což by jí pomohlo čelit ruským útokům balistickými střelami.  

    Střela patriot na alianční protiraketové instalaci (NATO Missile Firing Installation) na Krétě. Ilustrační foto. | foto: NATO - International Military Staff

    „Šušká se o tom, že jim dáme právo vyrábět Patrioty. Ukážeme jim, jak na to, je to vlastně hodně složité. Ale vy na to rychle přijdete,“ prohlásil Trump. „Dáme vám licenci na výrobu Patriotů. Tím pádem si nebudete moct stěžovat, že vám jich nedáváme dost,“ dodal.

    Americký lídr ovšem přiznal, že zatím nemluvil s americkými společnostmi Lockheed Martin a RTX Corporation, které systémy Patriot vyrábějí.

    Pro ukrajinskou protivzdušnou obranu to však v krátkodobém horizontu znamená citelnou ránu. Trump totiž naznačil, že Spojené státy nebudou schopny Ukrajině rychle dodat obranné rakety Patriot z vlastních zásob. „Patrioty máme, ale ne zase tolik. Potřebujeme je i pro sebe,“ uvedl.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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