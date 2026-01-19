natoaktual.cz

    Starmer odmítl Trumpovy hrozby cly vůči spojencům NATO kvůli Grónsku

    19. ledna 2026  11:03
    Britský premiér Keir Starmer v telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem označil hrozby zavedení cel vůči spojencům v Severoatlantické alianci za chybné a nepřijatelné.  

    Britský premiér Keir Starmer | foto: @10DowningStreet

    Reagoval tak na Trumpovy výroky, že by Spojené státy mohly uvalit cla na evropské země, které vyslaly své vojáky do Grónska. Starmer zároveň zdůraznil, že bezpečnost v Arktidě je společnou prioritou aliančních států a že sankcionování spojenců za dodržování principů kolektivní obrany NATO je chyba.

    Prezident Trump pohrozil zavedením desetiprocentních cel od února a jejich dalším zvýšením v červnu, pokud by se nedosáhlo dohody o Grónsku, což vyvolalo jednotnou kritiku napříč britskou politickou scénou i mezi dalšími evropskými státy. Starmer sice zaujímá tvrdý postoj k otázce suverenity Grónska, zároveň se však snaží udržet funkční vztahy s Washingtonem a vyhnout se obchodní eskalaci. Britská vláda dává přednost diplomacii před odvetnými opatřeními a opakuje, že o budoucnosti Grónska mohou rozhodovat výhradně jeho obyvatelé a Dánsko.

    Starmer byl v minulosti považován za jednoho z mála evropských lídrů, který má poměrně dobré vztahy s Trumpem. Britští činitelé často vyzdvihovali pozitivní dopady, které z toho plynuly jak pro Velkou Británii, tak pro celé transatlantické partnerství mezi Evropou a Spojenými státy proti Rusku. Někteří britští političtí představitelé ale tlačí Starmera, aby vůči Američanům zaujal tvrdší postoj a více se přiklonil k Evropě.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

