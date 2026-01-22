natoaktual.cz

    22. ledna 2026  15:18
    Prezident Spojených států Donald Trump ustoupil od své hrozby uvalit cla na evropské země, které se stavěly proti jeho snaze získat kontrolu nad Grónskem, a zároveň vyloučil použití síly k jeho ovládnutí.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    Jde o výrazný obrat ve sporu, který v posledních týdnech srazil transatlantické vztahy na nejnižší úroveň za poslední desetiletí.

    Trump uvedl, že od plánovaných cel upustí poté, co se s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dohodl na rámci pro budoucí dohodu týkající se Grónska a arktické oblasti. „Toto řešení, pokud bude přijato, bude skvělé pro Spojené státy americké i všechny země NATO,“ napsal Trump na Truth Social po setkání s Ruttem na okraji Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku.

    Trump už týdny hrozil převzetím kontroly nad Grónskem, poloautonomním územím Dánska, a vyvolával tím pochybnosti o budoucnosti NATO i transatlantického obchodu. Zároveň pohrozil, že od 1. února uvalí na Dánsko a dalších sedm evropských zemí 10% clo, které se od 1. června zvýší na 25 %, pokud nebude dosaženo dohody o koupi ostrova Spojenými státy.

    Obrat v otázce cel přišel jen několik hodin poté, co Trump v Davosu řekl mezinárodním lídrům, že k anexi Grónska nepoužije sílu – přesto trval na tom, že pouze USA dokážou toto rozsáhlé území bohaté na nerostné suroviny zabezpečit.

    Zdroj: Al Džazíra (Katar)

    aam; natoaktual.cz

