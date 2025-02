Nyní však mezi jeho nejbližší poradce a vysoké úředníky patří převážně nižší důstojníci a vojáci z povolání, kteří spíše vykonávali rozkazy, než aby plánovali strategii. Jsou jimi například ministr obrany Pete Hegseth, šéfka tajných služeb Tulsi Gabbard a viceprezident JD Vance.

V Trumpově první administrativě se do vysokých funkcí dostali tří – a čtyřhvězdičkoví generálové. Často však prezidenta frustrovali svou snahou zmírnit jeho transakční a izolacionistický přístup k zahraniční politice. Nynější nominace nižších důstojníků a vojáků do nejvyšších funkcí ve vládě lze vnímat jako odmítnutí tradičních elit i jako záruku, že tito úředníci budou Trumpovy pokyny plnit bez odporu. Trump hledá lidi, kteří budou salutovat a vykonávat rozkazy. Jsou to lidé, kteří se v posledních letech museli sami živit, na rozdíl od generálů ve výslužbě, kteří seděli v dozorčích radách.

Noví členové Trumpova bezpečnostního týmu také nemusí sdílet zájem o ochranu tradičních nadnárodních institucí, jako je NATO, které se Trumpova bývalá skupina generálů snažila chránit. Tito nižší důstojníci totiž během své služby s těmito organizacemi přímo neinteragovali na velitelské úrovni.

Mohou být také skeptičtější k nasazování amerických vojsk do zahraničních konfliktů. Právě stahování amerických vojáků z válečných zón bylo jedním z hlavních rysů Trumpovy zahraniční politiky během jeho prvního funkčního období.

Zdroj: CNN(USA)