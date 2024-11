Mezi těmi, o kterých Trump mluvil jako o „nepřátelích uvnitř“, jsou údajní fašisté, marxisté, komunisté a lidé, kteří „skutečně řídí“ zemi. Na říjnovém shromáždění uvedl, že tito lidé jsou nebezpečnější než Rusko a Čína.

Trump zatím příliš neupřesnil, jak by své plány realizoval, ale během své kampaně opakovaně mluvil o použití armády pro domácí účely. Uvažuje například o jejím využití k organizování masových deportací nebo k potlačení protestů. Stejně jako další republikáni kritizoval i takzvanou „woke“ vojenskou politiku (opatření zaměřená na zvýšení inkluze menšin, LGBTQ+ komunity a žen v armádě).

V létě 2020, během masových protestů za rasovou spravedlnost, Trump zvažoval nasazení aktivních vojenských jednotek proti demonstrantům. Tento krok mu však zkomplikoval odpor jeho vlastních představitelů, včetně tehdejšího ministra obrany Marka Espera. Očekává se, že tentokrát by si Trump mohl do administrativy vybrat výhradně loajální stoupence, což by odstranilo některé překážky, které mu v minulosti bránily v realizaci jeho plánů.

Trump také uvedl, že by armádu použil k uskutečnění svého plánu na deportaci desítek milionů nelegálních imigrantů žijících v USA. Jeho mluvčí oznámil, že Trump by zahájil deportační operace hned první den v úřadu. Další oblastí, kde by Trump mohl provést změny, je politika týkající se transgender osob ve vojenské službě. Během svého prvního funkčního období zakázal transgender osobám sloužit v armádě, což prezident Joe Biden po svém nástupu rychle zrušil.

Zdroj: Military.com(USA)