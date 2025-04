Opatření bylo schváleno v prezidentském memorandu.

Memorandum s názvem „Vojenská mise pro utěsnění jižní hranice Spojených států a odražení invazí“ umožňuje americké armádě hrát větší roli při zajištění hranice. Dále uvádí, že ministerstvo obrany by mělo získat jurisdikci nad federální půdou v oblasti, včetně tzv. Rooseveltovy rezervace – 60 stop širokého pásu táhnoucího se podél hranic Kalifornie, Arizony a Nového Mexika.

V případě realizace by tato změna umožnila vojenským jednotkám legálně zadržovat osoby podezřelé z neoprávněného vstupu na území USA, a to přímo na zmíněném území. Zadržení by mohli být drženi ve vazbě, dokud by nebyli předáni imigračním úřadům.

Americký federální soud zároveň rozhodl, že administrativa Donalda Trumpa může požadovat, aby se všichni cizinci pobývající na území USA registrovali u federálních úřadů. Tento požadavek sice existuje již od 40. let 20. století, podle obhájců však dosud nebyl plošně a důsledně uplatňován.

Zdroj: The Guardian(Velká Británie)