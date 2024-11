„Země je na dobré cestě dosáhnout cíle NATO ve výši 2 % HDP během příštích let,“ uvedl Trudeau na 70. výročním zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Montrealu. Během proslovu Trudeau poukázal na dlouhodobé výzvy při plnění aliančního cíle a také zdůraznil mimořádnou důležitost NATO v době geopolitických konfliktů a vzestupu autoritářství.

Začátkem dubna Trudeau oznámil masivní navýšení vojenských výdajů ve výši 73 miliard kanadských dolarů na příštích 20 let za účelem posílit kanadské ozbrojené síly. Z této částky je 8 miliard kanadských dolarů určeno na následujících pět let. To by mělo zvýšit vojenské výdaje Kanady na 1,76 % HDP, což je stále pod dlouhodobým cílem NATO, kterého se členské země zavázaly dosáhnout.

Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)