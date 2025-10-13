Označil to za nový krok agrese ve válce s Ruskem, přičemž rozhodnutí podle něj ještě nepadlo. „Uvidíme, možná ano,“ řekl novinářům na palubě letounu Air Force One. Vyjádření přišlo po druhém telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který žádal posílení schopnosti Ukrajiny vést protiútoky.
Moskva opakovaně varovala Washington, že dodání zbraní s dlouhým doletem by znamenalo zásadní eskalaci konfliktu. Střely Tomahawk s doletem až 2 500 kilometrů by umožnily Ukrajině zasáhnout cíle hluboko na ruském území, včetně Moskvy. Trump uvedl, že by o této otázce mohl jednat s Ruskem: „Možná jim řeknu, že pokud válka nebude ukončena, můžeme to udělat. Chtějí snad, aby letěly Tomahawky jejich směrem?“
Kyjev o střely dlouhého doletu usiluje již delší dobu, zejména kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg dříve naznačil, že prezident povolil údery hluboko na ruském území. Kreml však označil možnost dodání Tomahawků za krok, který nezmění dynamiku války.
Zdroj: BBC (Velká Británie)