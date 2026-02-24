natoaktual.cz

    Tokio vyzývá Čínu ke zrušení omezení vůči japonským firmám

    24. února 2026  10:23
    Japonsko podalo proti Číně důrazný protest poté, co Peking zařadil 20 japonských firem na seznam s exportními omezeními kvůli obavám z militarizace země.  

    Japonské námořnictvo. | foto: NATO Photos

    Mezi dotčenými firmami je i společnost Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding. Čínské úřady zakázaly vývoz zboží dvojího užití těmto podnikům a nařídily okamžité ukončení souvisejících aktivit.

    Peking uvedl, že opatření mají chránit národní bezpečnost a zabránit japonské remilitarizaci. Tokio označilo krok za nepřijatelný a oznámilo, že zváží další postup. Napětí mezi oběma zeměmi vzrostlo po vyjádřeních japonské premiérky o možné kolektivní obraně v případě čínského útoku na Tchaj-wan.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

