Mezi dotčenými firmami je i společnost Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding. Čínské úřady zakázaly vývoz zboží dvojího užití těmto podnikům a nařídily okamžité ukončení souvisejících aktivit.
Peking uvedl, že opatření mají chránit národní bezpečnost a zabránit japonské remilitarizaci. Tokio označilo krok za nepřijatelný a oznámilo, že zváží další postup. Napětí mezi oběma zeměmi vzrostlo po vyjádřeních japonské premiérky o možné kolektivní obraně v případě čínského útoku na Tchaj-wan.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)