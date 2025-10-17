natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Algoritmus TikToku během summitu Severoatlantické aliance nabízel vojenská témata

    17. října 2025  17:57
    Podle analýzy evropské organizace AI Forensics algoritmus platformy TikTok během červnového summitu NATO v Haagu upřednostňoval obsah s vojenskými tématy pro nizozemské uživatele, a to dokonce v případech, kdy hledali neutrální výrazy.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na summitu NATO v Haagu | foto: NATO Photos

    Výzkumníci AI Forensics sledovali 12 účtů z Nizozemska a zjistili, že i při vyhledávání neutrálních výrazů se tzv. For You Page (FYP) na jednotlivých zařízení rychle zaplnila videi o armádě, zbraních a možném vypuknutí třetí světové války. Zhruba 40 % doporučených videí zobrazovalo ozbrojené síly a zbraně, a dalších 19 % spekulovalo o vypuknutí třetí světové války.

    Pokud ale přesně vyhledávali, výsledky se častěji zaměřovaly na zpravodajství o summitu NATO, probíhající konflikty a vojenský přínos Aliance. Přibližně 23 % vyhledaných videí zobrazovalo ozbrojené síly a zbraně, 16 % se týkalo spekulací o vypuknutí třetí světové války a 5 % mělo historickou tématiku. Uživatelé z Nizozemska častěji viděli kritická videa o Íránu, Izraeli a Rusku, zatímco pozitivnější obsah se týkal Palestiny a Ukrajiny.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media