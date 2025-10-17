Výzkumníci AI Forensics sledovali 12 účtů z Nizozemska a zjistili, že i při vyhledávání neutrálních výrazů se tzv. For You Page (FYP) na jednotlivých zařízení rychle zaplnila videi o armádě, zbraních a možném vypuknutí třetí světové války. Zhruba 40 % doporučených videí zobrazovalo ozbrojené síly a zbraně, a dalších 19 % spekulovalo o vypuknutí třetí světové války.
Pokud ale přesně vyhledávali, výsledky se častěji zaměřovaly na zpravodajství o summitu NATO, probíhající konflikty a vojenský přínos Aliance. Přibližně 23 % vyhledaných videí zobrazovalo ozbrojené síly a zbraně, 16 % se týkalo spekulací o vypuknutí třetí světové války a 5 % mělo historickou tématiku. Uživatelé z Nizozemska častěji viděli kritická videa o Íránu, Izraeli a Rusku, zatímco pozitivnější obsah se týkal Palestiny a Ukrajiny.
Zdroj: Euronews (Francie)