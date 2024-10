Zpráva britských a německých think tanků doporučuje vytvořit něco jako „banku Severoatlantické aliance“ pro financování obrany a přípravu na možné omezení americké podpory Ukrajině.

Trump by mohl omezit nejen výdaje Spojených států amerických v Evropě, ale prosadit mírovou dohodu, která by ponechala části Ukrajiny Rusku, nebo dokonce opustit NATO. Takové kroky by mohly oslabit sdílení zpravodajských informací a ohrozit funkci článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně členských zemí NATO. To by mělo dalekosáhlé důsledky pro evropskou bezpečnost.

Podle zprávy by zamýšlený fond, jakási „banka“, mohla zemím ušetřit miliony na nákupech nezbytného vybavení, nabídnout nízké úrokové sazby na půjčky členům Aliance a zavést novou formu financování s delšími dobami splatnosti. Fond by byl financován z počátečních příspěvků členů NATO výměnou za schválený kapitálový vklad.

Zpráva varuje i před dalšími hrozbami ze strany Trumpa, pokud by se znovu dostal do Bílého domu. Trumpovo vítězství by mohlo přinést zhroucení diplomatické komunikace mezi USA a Evropou, stažení amerických vojsk a vojenského vybavení z Evropy a rozsáhlého zavedení cel, což by vedlo ke zhroucení Světové obchodní organizace.

Zdroj: The Guardian (Velká Británie)