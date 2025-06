Překračování hranic z Thajska je nyní zakázáno téměř všem, výjimky platí jen ve zvláštních případech. Kambodža v několika posledních týdnech zakázala thajské filmy v televizi a kinech, omezila přenos internetových dat z Thajska a pozastavila dovoz thajského ovoce, zeleniny, plynu a pohonných hmot. Obě země se rozhodly zkrátit délku vízového pobytu pro návštěvníky ze sousedního státu.

Thajská premiérka Petongtán Šinavatra čelí kritice a výzvám k rezignaci za svůj smířlivý postoj ke sporu a je obviněna z přílišné vstřícnosti vůči bývalému kambodžskému vůdci a dlouholetému příteli jejího otce Hun Senovi.

Mimo to unikl na veřejnost záznam telefonního hovoru mezi nimi. Petongtán v nahrávce kritizovala thajského vojenského velitele a Sena, kterého oslovovala „strýčku“, ujistila, že pokud by něco potřeboval, postará se o to. Nahrávka telefonátu rozzuřila její dlouholeté odpůrce v řadách ozbrojených sil. Premiérka se za své výroky v rámci hovoru omluvila a označila je za vyjednávací taktiku.

Zdroj: The Guardian (Velká Británie)