Podle šerifa Chrise Davise zasáhly trosky okolní oblast a otřesy cítili i obyvatelé vzdálení několik kilometrů. Společnost vyrábí výbušniny pro armádu i komerční účely a podobný incident se zde stal už v roce 2014.
Událost znovu upozornila na rizika spojená s rostoucí závislostí americké armády na soukromých dodavatelích munice. Pentagon po druhé světové válce většinu svých zbrojních závodů uzavřel a výrobu svěřil firmám, jako jsou Lockheed Martin, RTX či General Dynamics. Ty dnes ovládají téměř celý obranný průmysl, do něhož ministerstvo obrany v roce 2023 investovalo přes 440 miliard dolarů. Rostoucí poptávka po munici kvůli válce na Ukrajině a dalším konfliktům nutí zbrojovky zvyšovat produkci často na úkor bezpečnosti.
Historie ukazuje, že podobné tragédie se opakují v době válek, kdy je výroba urychlená a dohled nad bezpečností oslaben. Exploze v Tennessee tak znovu připomíná, že zbraně vyráběné pro obranu mohou ohrožovat i ty, kteří s válkou nemají nic společného.
