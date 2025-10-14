natoaktual.cz

    Exploze v Tennessee ukázala rizika závislosti USA na soukromých výrobcích munice

    14. října 2025  11:31
    Silná exploze v továrně Accurate Energetic Systems ve městě McEwen v Tennessee si vyžádala oběti na životech a několik nezvěstných.  

    Ilustrační foto. | foto: CSG

    Podle šerifa Chrise Davise zasáhly trosky okolní oblast a otřesy cítili i obyvatelé vzdálení několik kilometrů. Společnost vyrábí výbušniny pro armádu i komerční účely a podobný incident se zde stal už v roce 2014.

    Událost znovu upozornila na rizika spojená s rostoucí závislostí americké armády na soukromých dodavatelích munice. Pentagon po druhé světové válce většinu svých zbrojních závodů uzavřel a výrobu svěřil firmám, jako jsou Lockheed Martin, RTX či General Dynamics. Ty dnes ovládají téměř celý obranný průmysl, do něhož ministerstvo obrany v roce 2023 investovalo přes 440 miliard dolarů. Rostoucí poptávka po munici kvůli válce na Ukrajině a dalším konfliktům nutí zbrojovky zvyšovat produkci často na úkor bezpečnosti.

    Historie ukazuje, že podobné tragédie se opakují v době válek, kdy je výroba urychlená a dohled nad bezpečností oslaben. Exploze v Tennessee tak znovu připomíná, že zbraně vyráběné pro obranu mohou ohrožovat i ty, kteří s válkou nemají nic společného.

    Zdroj: Military.com (USA)

    vst; natoaktual.cz

