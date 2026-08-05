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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Tchaj-wan zahájil vojenské cvičení ve stínu rostoucího tlaku Číny

    5. srpna 2026  15:30
    Tchaj-wan zahájil každoroční vojenské cvičení Han Kuang, které má připravit vojenské jednotky a rezervisty na potenciální útok ze strany Číny.  

    Vlajka Tchaj-wanu. | foto: Jason Ma / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 DEED

    Klíčovým prvkem letošních manévrů je decentralizace velení a řízení, která má velitelům a důstojníkům na bojišti umožnit přijímat operační rozhodnutí bez nutnosti čekat na rozkazy.

    Cvičení se dotkne i civilního obyvatelstva – občané budou vystaveni dočasnému zpomalení mobilního internetu a nácviku poplachů při leteckých útocích. Cílem je připravit obyvatele na možnou válku i přírodní katastrofy.

    Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území a hrozí jeho připojením za použití síly. Ostrov v posledních letech čelí téměř denním provokacím v podobě čínských stíhacích letounů a válečných lodí v jeho blízkosti, stejně jako rozsáhlým vojenským manévrům Pekingu.

    Zdroj: France24 (Francie)

    rku; natoaktual.cz

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