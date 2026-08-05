Klíčovým prvkem letošních manévrů je decentralizace velení a řízení, která má velitelům a důstojníkům na bojišti umožnit přijímat operační rozhodnutí bez nutnosti čekat na rozkazy.
Cvičení se dotkne i civilního obyvatelstva – občané budou vystaveni dočasnému zpomalení mobilního internetu a nácviku poplachů při leteckých útocích. Cílem je připravit obyvatele na možnou válku i přírodní katastrofy.
Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území a hrozí jeho připojením za použití síly. Ostrov v posledních letech čelí téměř denním provokacím v podobě čínských stíhacích letounů a válečných lodí v jeho blízkosti, stejně jako rozsáhlým vojenským manévrům Pekingu.
Zdroj: France24 (Francie)