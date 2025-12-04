Reaguje tak na rostoucí vojenský tlak Číny, která považuje Tchaj-wan za své území. Lai zároveň slíbil zvýšit roční výdaje na obranu na zhruba 3,3 % HDP v roce 2026 a do roku 2030 až na pět procent. Podle něj je nutné reagovat na přípravy Pekingu na násilné sjednocení do roku 2027, které následně prezidentská kancelář upřesnila jako odhad čínských plánů.
Washington návrh uvítal a zdůraznil potřebu rychlého získávání asymetrických schopností, zatímco Peking odsoudil tchajwanskou vládu za snahu o nezávislost pomocí síly. Nový plán zahrnuje také výstavbu vícevrstvé protivzdušné sítě T-Dome, která má využívat pokročilé senzory a umělou inteligenci ke zkrácení reakční doby na rostoucí počet čínských raket vypouštěných z moře. „Klíčovým důvodem je vyvíjející se raketová hrozba ze strany Číny,“ uvedl Su C’-jün, ředitel strategie obrany a zdrojů v tchajwanském Národním institutu obrany a bezpečnostního výzkumu. „S těmito novými hrozbami odpalovanými z moře musí být tchajwanský systém protivzdušné obrany komplexnější a reagovat mnohem rychleji,“ dodal.
Očekává se však odpor opozicí ovládaného parlamentu: Kuomintang varuje, že příliš vysoké výdaje mohou zatížit státní finance a vyvolat závody ve zbrojení. „Fakticky Lai již dal Spojeným státům jasně najevo své stanovisko,“ řekl Ding Šu-fan, honorární profesor na Národní univerzitě Chengchi. „A pokud se opozice pokusí plán zablokovat v parlamentu, vládnoucí strana může říct, že odpovědnost není na nich,“ dodal.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)