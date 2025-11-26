Prezident Laj dodal, že v oblasti národní bezpečnosti není prostor pro kompromisy. Podle tchajwanského ministra obrany Wellingtona Koo navýšení rozpočtu pokryje nákup položek, jako jsou rakety a drony, a dále výstavbu protivzdušné obrany T-Dome.
Plán pro zvýšení obranných výdajů Tchaj-wanu podporují Spojené státy americké, které jsou ze zákona povinny poskytovat Tchaj-wanu prostředky k obraně. Předsedkyně největší opoziční strany Kuomintang Čeng Li-wen dlouhodobě zvýšení obranných výdajů odmítá, je tedy pravděpodobné, že její strana bude hlasovat proti tomuto návrhu.
Čína plán kritizuje. „Tchaj-wan umožňuje vnějším silám, aby určovaly jeho rozhodování. Plýtvá prostředky, které by mohly být použity na zlepšení životní úrovně lidí a rozvoj ekonomiky, na nákup zbraní a podbízení se cizím mocnostem,“ prohlásil čínský mluvčí Úřadu pro tchajwanské záležitosti Pcheng Čching-en a dodal, že to ostrovu přinese jen neštěstí. Laj naopak tvrdí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)