    Tchaj-wan navýší obranný rozpočet kvůli rostoucí hrozbě z Číny

    26. listopadu 2025  21:59
    Tchaj-pej má v plánu zvýšit své obranné výdaje o zhruba 40 miliard amerických dolarů. „Historie ukázala, že snaha o kompromis tváří v tvář agresi nepřináší nic jiného než otrokářství,“ uvedl tchajwanský prezident Laj Čching-te při představení plánu navýšit obranné výdaje pro období od roku 2026 do roku 2033.  

    Cvičení ozbrojených sil Tchaj-wanu proti možné čínské invazi | foto: @MoNDefense

    Prezident Laj dodal, že v oblasti národní bezpečnosti není prostor pro kompromisy. Podle tchajwanského ministra obrany Wellingtona Koo navýšení rozpočtu pokryje nákup položek, jako jsou rakety a drony, a dále výstavbu protivzdušné obrany T-Dome.

    Plán pro zvýšení obranných výdajů Tchaj-wanu podporují Spojené státy americké, které jsou ze zákona povinny poskytovat Tchaj-wanu prostředky k obraně. Předsedkyně největší opoziční strany Kuomintang Čeng Li-wen dlouhodobě zvýšení obranných výdajů odmítá, je tedy pravděpodobné, že její strana bude hlasovat proti tomuto návrhu.

    Čína plán kritizuje. „Tchaj-wan umožňuje vnějším silám, aby určovaly jeho rozhodování. Plýtvá prostředky, které by mohly být použity na zlepšení životní úrovně lidí a rozvoj ekonomiky, na nákup zbraní a podbízení se cizím mocnostem,“ prohlásil čínský mluvčí Úřadu pro tchajwanské záležitosti Pcheng Čching-en a dodal, že to ostrovu přinese jen neštěstí. Laj naopak tvrdí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    natoaktual.cz

