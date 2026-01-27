natoaktual.cz

    Tchaj-wan sleduje abnormální změny v čínském vojenském vedení

    27. ledna 2026  9:51
    Tchaj-wan monitoruje to, co označil za abnormální změny v čínském vojenském vedení poté, co byl nejvýše postavený čínský generál dán pod vyšetřování.  

    Cvičení ozbrojených sil Tchaj-wanu proti možné čínské invazi | foto: @MoNDefense

    Tchajwanský ministr obrany Wellington Koo v pondělí uvedl, že Tchaj-wan nesníží ostražitost, protože úroveň hrozby zůstává vysoká.

    Čína v sobotu oznámila, že Čang Jou-sia, místopředseda Ústřední vojenské komise a druhý v hierarchii velení pod prezidentem Si Ťin-pchingem, a další vysoký důstojník Liu Zhenli jsou vyšetřováni pro podezření na závažné porušení disciplíny a zákona. Budeme i nadále pečlivě sledovat abnormální změny na nejvyšších úrovních vedení čínské strany, vlády a armády. Postoj armády vychází ze skutečnosti, že Čína se nikdy nevzdala použití síly proti Tchaj-wanu, řekl Koo.

    Podle Kooa nejde o jediné přeskupení ve vedení, z něhož by šlo vyvozovat závěry. Tchaj-wan chce využívat společné metody zpravodajství, dohledu a průzkumu i sdílení informací, aby zachytil možné čínské záměry, a bude si vyměňovat informace s partnery o změnách ve velitelské struktuře. Koo zároveň uvedl, že hrozba se zhoršuje s ohledem na manévry, každodenní vojenské aktivity a pokračující růst čínských obranných výdajů, a zdůraznil, že pád jedné osoby nepovede ke snížení válečné připravenosti.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

