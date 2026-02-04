natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Vojenské schopnosti Tchaj-wanu jsou ohroženy kvůli sporu o obranný rozpočet

    4. února 2026  16:18
    Tchajwanská vláda požaduje obranný rozpočet ve výši téměř 40 miliard dolarů.  

    Cvičení ozbrojených sil Tchaj-wanu proti možné čínské invazi | foto: @MoNDefense

    Tento plán je ale v ohrožení, protože opozice v parlamentu prosazuje výrazně menší návrh, který podle kritiků vynechává řadu schopností považovaných za klíčové pro odstrašení a obranu v případě čínského útoku.

    Opoziční protinávrh by podle vlády prakticky „osekal“ požadavek prezidenta Laj Čching-tea na zvláštní obranný rozpočet zhruba o 70 %. To vyvolalo obavy i nevoli ve Washingtonu, a to v době, kdy Čína stupňuje vojenské aktivity kolem samosprávného ostrova.

    Parlamentní patová situace tak staví Lajovu administrativu do složité pozice vůči Washingtonu. Ten pravděpodobně nebude spokojen, pokud se plánovaná úroveň výdajů sníží z potenciálních zhruba 30 miliard dolarů na 12,6 miliardy, zvlášť pokud návrh vynechá nákupy klíčové pro americkou představu o neprostupné obraně v průlivu.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media