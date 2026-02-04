Tento plán je ale v ohrožení, protože opozice v parlamentu prosazuje výrazně menší návrh, který podle kritiků vynechává řadu schopností považovaných za klíčové pro odstrašení a obranu v případě čínského útoku.
Opoziční protinávrh by podle vlády prakticky „osekal“ požadavek prezidenta Laj Čching-tea na zvláštní obranný rozpočet zhruba o 70 %. To vyvolalo obavy i nevoli ve Washingtonu, a to v době, kdy Čína stupňuje vojenské aktivity kolem samosprávného ostrova.
Parlamentní patová situace tak staví Lajovu administrativu do složité pozice vůči Washingtonu. Ten pravděpodobně nebude spokojen, pokud se plánovaná úroveň výdajů sníží z potenciálních zhruba 30 miliard dolarů na 12,6 miliardy, zvlášť pokud návrh vynechá nákupy klíčové pro americkou představu o neprostupné obraně v průlivu.
