    Tchaj-wan investuje do dronů, inspiruje se válkou na Ukrajině

    27. srpna 2025  13:40
    Tchaj-wan oznámil, že během příštích dvou let pořídí až padesát tisíc dronů.  

    ilustrační snímek | foto: @wartranslated

     Rozhodnutí přichází v době, kdy ostrov čelí rostoucímu tlaku ze strany Číny, která jej považuje za své území. Zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že bezpilotní prostředky jsou pro moderní válku zásadní.

    Bývalý příslušník ukrajinské cizinecké legie Chen Ting-Wei, který dnes učí na Tchaj-wanu, studentům předává zkušenosti z fronty. Po téměř dva roky bojoval Chen Ting-Wei proti ruské armádě jako člen Ukrajinské zahraniční legie. „Více než osmdesát procent pohybů pěchoty je odhaleno drony ještě předtím, než vůbec začnou,“ vysvětluje Ting-Wei. „Bojové operace se tím staly mnohem složitějšími.“

    Bezpilotní prostředky se proto poprvé objevily i ve výcviku základní vojenské služby na Tchaj-wanu. Podle tchajwanských bezpečnostních činitelů jde o zásadní krok k posílení obrany schopné reagovat na stále asertivnější postup Pekingu.

    Zdroj: France24(Francie)

    natoaktual.cz

