Rozhodnutí přichází v době, kdy ostrov čelí rostoucímu tlaku ze strany Číny, která jej považuje za své území. Zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že bezpilotní prostředky jsou pro moderní válku zásadní.
Bývalý příslušník ukrajinské cizinecké legie Chen Ting-Wei, který dnes učí na Tchaj-wanu, studentům předává zkušenosti z fronty. Po téměř dva roky bojoval Chen Ting-Wei proti ruské armádě jako člen Ukrajinské zahraniční legie. „Více než osmdesát procent pohybů pěchoty je odhaleno drony ještě předtím, než vůbec začnou,“ vysvětluje Ting-Wei. „Bojové operace se tím staly mnohem složitějšími.“
Bezpilotní prostředky se proto poprvé objevily i ve výcviku základní vojenské služby na Tchaj-wanu. Podle tchajwanských bezpečnostních činitelů jde o zásadní krok k posílení obrany schopné reagovat na stále asertivnější postup Pekingu.
Zdroj: France24(Francie)