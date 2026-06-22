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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Tchaj-wan cvičí okamžitou bojovou pohotovost

    22. června 2026  17:09
    Tchajwanská armáda zahájila pětidenní cvičení okamžité bojové pohotovosti po celém ostrově, aby byl připraven k rychlé reakci v případě, že Čína vystupňuje své aktivity v šedé zóně na útok v plném rozsahu.  

    Cvičení ozbrojených sil Tchaj-wanu proti možné čínské invazi | foto: @MoNDefense

    Cvičení má pomoci vojenským jednotkám na všech úrovních posílit jejich schopnost rychlejšího přechodu z mírového působení na válečné operace.

    Na začátku cvičení se bojové jednotky začaly přesouvat na určené obranné pozice po celé zemi v rámci přípravy na odražení nepřátelských sil. Na severu Tchaj-wanu bylo na hlavní dálnici zpozorováno několik osmikolových obrněných vozidel CM-32, CM-33 a CM-34 Clouded Leopard.

    Naléhavost cvičení posiluje zvyšující se čínská vojenská přítomnost – v den zahájení cvičení bylo zaznamenáno 23 přeletů čínských vojenských letadel, sedm námořních plavidel a pět oficiálních lodí operujících v okolí ostrova.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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