Cvičení má pomoci vojenským jednotkám na všech úrovních posílit jejich schopnost rychlejšího přechodu z mírového působení na válečné operace.
Na začátku cvičení se bojové jednotky začaly přesouvat na určené obranné pozice po celé zemi v rámci přípravy na odražení nepřátelských sil. Na severu Tchaj-wanu bylo na hlavní dálnici zpozorováno několik osmikolových obrněných vozidel CM-32, CM-33 a CM-34 Clouded Leopard.
Naléhavost cvičení posiluje zvyšující se čínská vojenská přítomnost – v den zahájení cvičení bylo zaznamenáno 23 přeletů čínských vojenských letadel, sedm námořních plavidel a pět oficiálních lodí operujících v okolí ostrova.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)