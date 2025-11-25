natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Tchaj-wan je nedílnou součástí poválečného uspořádání, tvrdí čínský prezident

    25. listopadu 2025  21:28
    Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu s prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem zopakoval, že návrat Tchaj-wanu k Číně je nedílnou součástí poválečného mezinárodního řádu a že postoj Pekingu se nemění.  

    Námořní síly Tchaj-wanu | foto: @MoNDefense

    Rozhovor proběhl na pozadí rostoucího napětí kolem ostrova i diplomatické roztržky Číny s Japonskem, jež začala po výroku japonské premiérky Sanae Takači o možné vojenské pomoci Tchaj-wanu. Takači potvrdila, že s Trumpem rovněž hovořila o situaci v Indo-Pacifiku.

    Trump se k otázce Tchaj-wanu veřejně nevyjádřil, podle čínského ministerstva zahraničí ale během hovoru uznal zásadní význam této otázky pro Peking.

    Tchajwanský premiér Čuo Žung-tchaj reagoval, že návrat není pro třiadvacet milionů obyvatel ostrova možností. „Musíme znovu zdůraznit, že Tchaj-wan je plně suverénní a nezávislá země,“ řekl novinářům před parlamentem.

    Lídři zároveň navázali na říjnové jednání v Jižní Koreji, kde se obě země dohodly na omezení cel a čínském pozastavení exportních restrikcí na kritické nerosty.

    Si Ťin-pching i Trump ocenili zlepšení vzájemných vztahů a potvrdili plánované státní návštěvy v roce 2026. Probrali i válku na Ukrajině, přičemž Si Ťin-pching zopakoval podporu snahám o ukončení konfliktu.

    „Tento telefonát navazoval na naše velmi úspěšné setkání v Jižní Koreji před třemi týdny. Od té doby došlo na obou stranách k významnému pokroku v udržování našich dohod aktuálních a přesných. Nyní se můžeme zaměřit na širší obrázek,“ řekl Trump.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media