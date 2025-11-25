Rozhovor proběhl na pozadí rostoucího napětí kolem ostrova i diplomatické roztržky Číny s Japonskem, jež začala po výroku japonské premiérky Sanae Takači o možné vojenské pomoci Tchaj-wanu. Takači potvrdila, že s Trumpem rovněž hovořila o situaci v Indo-Pacifiku.
Trump se k otázce Tchaj-wanu veřejně nevyjádřil, podle čínského ministerstva zahraničí ale během hovoru uznal zásadní význam této otázky pro Peking.
Tchajwanský premiér Čuo Žung-tchaj reagoval, že návrat není pro třiadvacet milionů obyvatel ostrova možností. „Musíme znovu zdůraznit, že Tchaj-wan je plně suverénní a nezávislá země,“ řekl novinářům před parlamentem.
Lídři zároveň navázali na říjnové jednání v Jižní Koreji, kde se obě země dohodly na omezení cel a čínském pozastavení exportních restrikcí na kritické nerosty.
Si Ťin-pching i Trump ocenili zlepšení vzájemných vztahů a potvrdili plánované státní návštěvy v roce 2026. Probrali i válku na Ukrajině, přičemž Si Ťin-pching zopakoval podporu snahám o ukončení konfliktu.
„Tento telefonát navazoval na naše velmi úspěšné setkání v Jižní Koreji před třemi týdny. Od té doby došlo na obou stranách k významnému pokroku v udržování našich dohod aktuálních a přesných. Nyní se můžeme zaměřit na širší obrázek,“ řekl Trump.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)