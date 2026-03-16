natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Tchaj-wan hlásí zvýšenou aktivitu čínských vojenských letadel

    16. března 2026  11:47
    Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že v okolí ostrova zaznamenalo výrazný nárůst aktivity čínských vojenských letadel.  

    Vlajka Tchaj-wanu. | foto: Jason Ma / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 DEED

    V sobotu jich evidovalo 26, přičemž 16 vstoupilo do severní, střední a jihozápadní části tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany. Kromě toho bylo v okolí ostrova zaznamenáno také sedm čínských námořních lodí.

    Zvýšená aktivita přišla po období výrazného poklesu letů, který vyvolal otázky mezi analytiky. Tchaj-wan například mezi 27. únorem a 5. březnem nezaznamenal žádné čínské vojenské letadlo, které by překročilo střední linii a vstoupilo do zóny. Poté byly šestého března zjištěny dva stroje, následovaly čtyři dny bez letů a teprve od středy do pátku se objevily v menších počtech.

    Pokles aktivity se časově shodoval s každoročním zasedáním čínského parlamentu. Analytici však uvedli, že to nemusí být jediný důvod. Jednou z možností může být snaha uklidnit vztahy se Spojenými státy před plánovanou návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně na přelomu března a dubna. Pozorovatelé také nevylučují, že pokles souvisí se změnami ve vojenském výcviku a modernizaci čínské armády.

    Zdroj: Associated Press (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media