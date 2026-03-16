V sobotu jich evidovalo 26, přičemž 16 vstoupilo do severní, střední a jihozápadní části tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany. Kromě toho bylo v okolí ostrova zaznamenáno také sedm čínských námořních lodí.
Zvýšená aktivita přišla po období výrazného poklesu letů, který vyvolal otázky mezi analytiky. Tchaj-wan například mezi 27. únorem a 5. březnem nezaznamenal žádné čínské vojenské letadlo, které by překročilo střední linii a vstoupilo do zóny. Poté byly šestého března zjištěny dva stroje, následovaly čtyři dny bez letů a teprve od středy do pátku se objevily v menších počtech.
Pokles aktivity se časově shodoval s každoročním zasedáním čínského parlamentu. Analytici však uvedli, že to nemusí být jediný důvod. Jednou z možností může být snaha uklidnit vztahy se Spojenými státy před plánovanou návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně na přelomu března a dubna. Pozorovatelé také nevylučují, že pokles souvisí se změnami ve vojenském výcviku a modernizaci čínské armády.
Zdroj: Associated Press (USA)