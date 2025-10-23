Washington je pro Tchaj-wan klíčovým strategickým partnerem a poskytuje mu zákonně prostředky k obraně, přestože s ostrovem oficiálně neudržuje diplomatické vztahy.
Vojenské vztahy mezi Tchaj-wanem a USA jsou již nyní poměrně úzké. Další spolupráce má zahrnovat strategické dialogy, vzájemné návštěvy, účast na vojenských cvičeních i sdílení zpravodajských informací.
Čína stále zintenzivňuje své vojenské manévry a hlídky v bojové pohotovosti kolem Tchaj-wanu. Podle tchajwanského ministerstva mají tyto aktivity za cíl oslabit obranyschopnost ostrova a zastrašit jeho obyvatele.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)