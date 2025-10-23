natoaktual.cz

    Tchaj-wan chce posílit vojenskou spolupráci s USA kvůli čínskému tlaku

    23. října 2025  16:35
    Tchajwanské ministerstvo obrany oznámilo plán prohloubit vojenské vazby se Spojenými státy americkými s cílem posílit bezpečnost a stabilitu v regionu.  

    Cvičení ozbrojených sil Tchaj-wanu proti možné čínské invazi | foto: @MoNDefense

    Washington je pro Tchaj-wan klíčovým strategickým partnerem a poskytuje mu zákonně prostředky k obraně, přestože s ostrovem oficiálně neudržuje diplomatické vztahy.

    Vojenské vztahy mezi Tchaj-wanem a USA jsou již nyní poměrně úzké. Další spolupráce má zahrnovat strategické dialogy, vzájemné návštěvy, účast na vojenských cvičeních i sdílení zpravodajských informací.

    Čína stále zintenzivňuje své vojenské manévry a hlídky v bojové pohotovosti kolem Tchaj-wanu. Podle tchajwanského ministerstva mají tyto aktivity za cíl oslabit obranyschopnost ostrova a zastrašit jeho obyvatele.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

