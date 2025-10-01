natoaktual.cz

    1. října 2025  16:23
    Tálibán vypnul internet v celém Afghánistánu, což ochromilo dopravu, bankovní služby a komunikaci.  

    Vyjednávání s Tálibánem u kábulského letiště | foto: Archiv KAMBA

     Na kábulském letišti od vypnutí nepřistálo ani neodletělo jediné letadlo a na letišti zůstaly zmatené rodiny, které nemají informace o svých letech či příletech svých příbuzných.

    Banky, které už tak zápasily se sankcemi, nefungují. Nelze se dovolat na policii, nikdo si nemůže přivolat sanitku a zdravotnická zařízení mají problémy se zajišťováním péče. K celostátnímu vypnutí internetu došlo po více než týdnu dočasných výpadků v některých částech země. V posledních dnech panovaly mezi Afghánci obavy, jelikož už několik týdnů pozorovali zpomalení internetového připojení.

    Vypnutí připojení internetu vyvolalo okamžité obavy humanitárních organizací. Podle Amnesty International je krok Tálibánu bezohledný. „Výpadek bude mít dalekosáhlé důsledky pro poskytování humanitární pomoci, přístup ke zdravotní péči a vzdělávání, zejména dívek,“ varuje Amnesty International. Tálibán důvody zamezení přístupu k internetu oficiálně nevysvětlil, dříve však omezoval připojení s odkazem na boj proti nemravnosti. Výpadek vyvolal rozsáhlé informační vakuum a ukazuje, jak rychle a zásadně dokáže Tálibán zasáhnout do života celé země.

    Zdroj: Sky News (Velká Británie)

    natoaktual.cz

