Syrské ministerstvo obrany oznámilo, že síly Syrské arabské armády převzaly základnu al-Šaddádí v oblasti Hasaká po koordinaci s americkou stranou.
Spojené státy na základně působily od roku 2016, kdy ji kurdské síly dobyly od ISIL. USA a SDF spolupracovaly v boji proti Islámskému státu v Iráku a Levantě (ISIL). Po svržení syrského prezidenta Bašára Asada v roce 2024 Washington podpořil prozatímního prezidenta Ahmada aš-Šaráa v jeho snaze získat kontrolu nad celou zemí.
Spojené státy v lednu pomohly zprostředkovat dohodu mezi vládou a SDF poté, co spor o začlenění kurdských sil do syrské armády přerostl v ozbrojené střety. V rámci dohody převzala syrská armáda také americkou základnu al-Tanf u hranic s Irákem a Jordánskem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že provádění dohody se ubírá pozitivním směrem, a zdůraznil, že klíčová je její realizace. Zmínil také potřebu podobných dohod s drúzskými, beduínskými a alávitskými komunitami.
„Musíme to udržet tímto směrem. Máme dobré dohody. Klíčové je teď jejich naplnění a v tomto ohledu budeme velmi aktivní,“ sdělil Rubio. „Myslíme si, že tento výsledek, jakkoli byl obtížný, je mnohem lepší než Sýrie, která by byla rozbita na osm částí,“ dodal.
Obyvatelé v okolí al-Šaddádí slyšeli výbuchy a viděli požáry, když Američané ničili zbývající materiál. USA snižují svou vojenskou přítomnost v Sýrii z 1 500 na zhruba 900 vojáků a konsolidují síly do Jordánska, přičemž pokračují v leteckých úderech proti ISIL. Zároveň probíhaly společné operace a sdílení zpravodajských informací a Sýrie se formálně připojila k mezinárodní koalici proti ISIL. Spojené státy však signalizují, že se ze Sýrie zcela nestahují a hodlají udržet přítomnost ve vzdušném prostoru.
Zdroj: Al Džazíra (Katar)