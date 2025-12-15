K přepadení došlo při jednání amerických vojáků s místním představitelem v oblasti mimo kontrolu syrské vlády. Útočník byl zastřelen. Podle syrských státních médií zranění utrpěli i dva příslušníci syrských bezpečnostních složek.
„Útok byl výsledkem přepadení osamělým ozbrojencem IS,“ uvedlo centrální velitelství Spojených států amerických (CENTCOM) zodpovědné za obranu amerických zájmů v regionu Blízkého východu, střední Asie a části jižní Asie.
Americký prezident Donald Trump útok označil za čin IS a pohrozil tvrdou odvetou, zatímco syrské vedení útok odsoudilo a vyjádřilo americkému prezidentovi a rodinám mrtvých upřímnou soustrast. Incident je vyšetřován. Dosud se k němu nepřihlásila žádná skupina. Americké jednotky působí v Sýrii od roku 2015 v rámci mezinárodní koalice proti terorismu.
Zdroj: BBC (Velká Británie)