    Útok IS v Sýrii zabil dva americké vojáky a civilního tlumočníka

    15. prosince 2025  15:48
    Při přepadení ozbrojencem Islámského státu (IS) ve středosyrské Palmýře byli zabiti dva američtí vojáci a jeden americký civilní tlumočník, další tři američtí vojáci byli zraněni.  

    Islámský stát | foto: natoaktual

    K přepadení došlo při jednání amerických vojáků s místním představitelem v oblasti mimo kontrolu syrské vlády. Útočník byl zastřelen. Podle syrských státních médií zranění utrpěli i dva příslušníci syrských bezpečnostních složek.

    „Útok byl výsledkem přepadení osamělým ozbrojencem IS,“ uvedlo centrální velitelství Spojených států amerických (CENTCOM) zodpovědné za obranu amerických zájmů v regionu Blízkého východu, střední Asie a části jižní Asie.

    Americký prezident Donald Trump útok označil za čin IS a pohrozil tvrdou odvetou, zatímco syrské vedení útok odsoudilo a vyjádřilo americkému prezidentovi a rodinám mrtvých upřímnou soustrast. Incident je vyšetřován. Dosud se k němu nepřihlásila žádná skupina. Americké jednotky působí v Sýrii od roku 2015 v rámci mezinárodní koalice proti terorismu.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

