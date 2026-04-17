Podle Damašku to odráží úspěšné začlenění kurdských bojovníků do státních struktur.
Oznámení přišlo poté, co poslední konvoj amerických vojáků a techniky opustil leteckou základnu Kasrak v severovýchodní provincii Hasaka. Tím byla ukončena americká vojenská přítomnost, která začala v roce 2014, kdy Spojené státy vstoupily do boje proti Islámskému státu po boku kurdských jednotek. Ty se později staly jádrem Syrských demokratických sil (SDF).
Syrský prezident Ahmad aš-Šaraa v Damašku přijal dva nejvyšší představitele SDF — vojenského velitele Mazlúma Abdího a šéfa politického křídla Ilhama Ahmada. Syrské ministerstvo uvedlo, že převod proběhl v plné koordinaci se Spojenými státy.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)