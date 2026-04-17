natoaktual.cz

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Sýrie převzala kontrolu nad všemi bývalými americkými základnami

    17. dubna 2026  15:02
    Sýrie převzala plnou kontrolu nad všemi vojenskými objekty, na nichž dříve působily americké síly.  

    Letoun MiG-23 syrských vzdušných sil | foto: Archiv Lukáše Visingra

    Podle Damašku to odráží úspěšné začlenění kurdských bojovníků do státních struktur.

    Oznámení přišlo poté, co poslední konvoj amerických vojáků a techniky opustil leteckou základnu Kasrak v severovýchodní provincii Hasaka. Tím byla ukončena americká vojenská přítomnost, která začala v roce 2014, kdy Spojené státy vstoupily do boje proti Islámskému státu po boku kurdských jednotek. Ty se později staly jádrem Syrských demokratických sil (SDF).

    Syrský prezident Ahmad aš-Šaraa v Damašku přijal dva nejvyšší představitele SDF — vojenského velitele Mazlúma Abdího a šéfa politického křídla Ilhama Ahmada. Syrské ministerstvo uvedlo, že převod proběhl v plné koordinaci se Spojenými státy.

    Zdroj: Al Jazeera (Katar)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media