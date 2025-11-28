natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Švýcaři budou hlasovat o povinné vojenské službě pro všechny

    28. listopadu 2025  18:21
    Švýcaři budou v neděli hlasovat o tom, zda nahradit stávající vojenskou službu pro muže povinnou občanskou službou pro všechny.  

    Švýcarská skupina Patrouille Suisse na strojích F-5E Tiger II v Čáslavi | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Voliči budou rozhodovat také o tom, zda se zvýší daně superbohatým pro financování boje proti klimatickým změnám. Podle nedávných průzkumů se neočekává, že by některá z iniciativ prošla, ale obě vzbudily značnou diskusi. Švýcarská vláda i parlament vyzývají voliče, aby oba návrhy odmítli, protože by přinesly obrovské náklady a mohly ohrozit ekonomiku.

    Iniciativa tzv. občanské povinnosti zpočátku získala poměrně širokou podporu, ta však v posledních týdnech rychle klesala. Výbor stojící za iniciativou tvrdí, že požadavek, aby každý švýcarský občan bez ohledu na pohlaví vykonal národní službu v armádě nebo v civilní oblasti, by posílil společenskou soudržnost.

    „Cílem iniciativy je skutečná rovnost,“ uvedla předsedkyně iniciativy na zavedení vojenské služby pro všechny Noemie Roten. Současný systém popsala Roten jako diskriminační. Nejen vůči mužům, ale i vůči ženám. Podle ní nastal čas zapojit ženy rovnocenně do společného projektu ochrany obyvatelstva. Vedoucí oddělení pro rovnost, rodinu a migraci Švýcarské odborové konfederace Cyrielle Huguenot však tvrdí, že iniciativa zcela přehlíží realitu žen v této zemi.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media