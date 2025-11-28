Voliči budou rozhodovat také o tom, zda se zvýší daně superbohatým pro financování boje proti klimatickým změnám. Podle nedávných průzkumů se neočekává, že by některá z iniciativ prošla, ale obě vzbudily značnou diskusi. Švýcarská vláda i parlament vyzývají voliče, aby oba návrhy odmítli, protože by přinesly obrovské náklady a mohly ohrozit ekonomiku.
Iniciativa tzv. občanské povinnosti zpočátku získala poměrně širokou podporu, ta však v posledních týdnech rychle klesala. Výbor stojící za iniciativou tvrdí, že požadavek, aby každý švýcarský občan bez ohledu na pohlaví vykonal národní službu v armádě nebo v civilní oblasti, by posílil společenskou soudržnost.
„Cílem iniciativy je skutečná rovnost,“ uvedla předsedkyně iniciativy na zavedení vojenské služby pro všechny Noemie Roten. Současný systém popsala Roten jako diskriminační. Nejen vůči mužům, ale i vůči ženám. Podle ní nastal čas zapojit ženy rovnocenně do společného projektu ochrany obyvatelstva. Vedoucí oddělení pro rovnost, rodinu a migraci Švýcarské odborové konfederace Cyrielle Huguenot však tvrdí, že iniciativa zcela přehlíží realitu žen v této zemi.
Zdroj: Euractiv (Belgie)