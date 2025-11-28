Nová desetiměsíční vojenská služba pro mladé ženy a muže by mohla začít příští léto. Za účast v programu mohou dobrovolně přihlášení obdržet nejméně 800 eur měsíčně.
Francie má v současnosti asi 200 tisíc profesionálních vojáků a dalších 47 tisíc vojáků v aktivních zálohách. Nový program by měl vytvořit třístupňovou strukturu složenou z profesionálů, rezervistů a dobrovolníků. Francouzští vojenští představitelé novou iniciativu převážně podporují a doufají, že vytvoří zásobu vycvičených lidí, kteří mohou podpořit profesionální vojáky a nahradit je v nebojových úkolech.
Rovněž se očekává, že mnoho dobrovolníků ve francouzských ozbrojených silách zůstane a bude pokračovat ve vojenské kariéře. „Jediný způsob, jak se vyhnout nebezpečí, je připravit se na něj,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron při oznamování plánu na vojenské základně poblíž Grenoblu.
Průzkumy ukazují, že velká většina francouzské veřejnosti dobrovolnou vojenskou službu podporuje. Podle agentury Elabe je 73 % občanů pro její zavedení. Nejmenší podporu vyjadřovali mladí ve věku 25 až 34 let, ale i v této věkové skupině s dobrovolnou vojenskou službou souhlasila většina (60 %).
Návrat služby zapadá do širšího evropského trendu posilování obranných kapacit v reakci na rostoucí obavy z ruské agrese. Podobné programy zavádí i jiné evropské země. Přetrvávají však otázky nad financováním, zejména vzhledem k hrozící dluhové krizi a dosud neschválenému rozpočtu pro rok 2026.
Zdroj: BBC (Velká Británie)