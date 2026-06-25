Tento krok představuje strukturální posun směrem k vyšší odolnosti kritické obranné infrastruktury, jelikož zavedení druhého systému sníží závislost na jediném dodavateli a jeho dodavatelském řetězci.
Výrobci z vybraných zemí podle předběžných informací z konce května splňují vojenské požadavky a nabízejí nejlepší efektivitu vynaložených nákladů.
Bern zároveň potvrdil pokračování nákupu amerického systému Patriot. Spolková rada instruovala ministerstvo obrany, aby obnovilo dříve pozastavené platby v rámci amerického programu zahraničního vojenského prodeje.
Cílem tohoto rozhodnutí je zabránit dalším průtahům a narušení jiných akvizičních programů se Spojenými státy, které zahrnují nákup stíhacích letounů F-35A a náhradních dílů pro letouny F/A-18. Krok švýcarské vlády přichází na pozadí výrazných amerických zpoždění v dodávkách zbraní, jež jsou způsobena vyčerpáním tamních skladových zásob v souvislosti s probíhající válkou na Blízkém východě.
Budoucí armádní nákupy země budou více podléhat nové zbrojní strategii. Švýcarsko chce tam, kde je to proveditelné, upřednostňovat evropskou nebo domácí produkci. Tato strategie zahrnuje také možnost budoucí lokální výroby kritických vojenských komponentů přímo na švýcarském území.
Švýcarsko tak sice zůstává u dříve dohodnutých kontraktů s Washingtonem, ale aktivně buduje alternativní logistické trasy, aby zajistilo svou bezpečnost i v případě výpadků globálních dodavatelských řetězců.
Zdroj: Euractiv (Belgie)