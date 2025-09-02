natoaktual.cz

    Jižní Korea: asi 2 000 severokorejských vojáků padlo za Rusko na Ukrajině

    2. září 2025  21:33
    Jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS) v dubnu oznámila, že počet válečných obětí mezi severokorejskými vojáky nasazenými na Ukrajině dosahoval nejméně 600.  

    Severokorejský vůdce Kim Čong-un | foto: KCNAnatoaktual.cz

     Podle nových odhadů však nyní číslo stouplo zhruba na 2 000.

    Jihokorejské a západní zpravodajské agentury informovaly, že Severní Korea v roce 2024 vyslala do Ruska více než 10 000 vojáků – převážně do Kurské oblasti – spolu s dělostřeleckou municí, raketami a raketovými systémy dlouhého doletu. NIS se domnívá, že Pchjongjang plánuje do Ruska vyslat dalších 6 000 vojáků a inženýrů, přičemž asi 1 000 z nich již dorazilo.

    Severní Korea oficiálně potvrdila až v dubnu, že na podporu ruské války proti Ukrajině nasadila své vojáky, a přiznala také, že někteří z nich v bojích padli. Od té doby se severokorejský vůdce Kim Čong-un setkává s rodinami padlých vojáků a vyjadřuje jim soustrast.

    Zdroj: France24(Francie)

    natoaktual.cz

