Podle nových odhadů však nyní číslo stouplo zhruba na 2 000.
Jihokorejské a západní zpravodajské agentury informovaly, že Severní Korea v roce 2024 vyslala do Ruska více než 10 000 vojáků – převážně do Kurské oblasti – spolu s dělostřeleckou municí, raketami a raketovými systémy dlouhého doletu. NIS se domnívá, že Pchjongjang plánuje do Ruska vyslat dalších 6 000 vojáků a inženýrů, přičemž asi 1 000 z nich již dorazilo.
Severní Korea oficiálně potvrdila až v dubnu, že na podporu ruské války proti Ukrajině nasadila své vojáky, a přiznala také, že někteří z nich v bojích padli. Od té doby se severokorejský vůdce Kim Čong-un setkává s rodinami padlých vojáků a vyjadřuje jim soustrast.
Zdroj: France24(Francie)