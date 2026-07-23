Moskva na přilehlém Kolském poloostrově udržuje rozsáhlé vojenské kapacity a nedávno oznámila plán navýšit svou přítomnost v Arktidě o dalších 50 000 vojáků.
Slavnostní zahájení zároveň znamenalo historický milník, neboť Švédsko vůbec poprvé od svého vstupu do Aliance v roce 2024 podřídilo své jednotky pod velení NATO. Prvním útvarem určeným pro novou základnu se stal prapor švédského pluku Norrbotten z Bodenu o síle 600 mužů. Ten je připraven k rychlému zásahu napříč severní Skandinávií a v případě potřeby může být operativně posílen až na 1 200 vojáků.
Finské Rovaniemi nabízí Alianci kromě strategické polohy také ideální zázemí pro výcvik v náročných podmínkách. Základna spadá pod velitelství Joint Force Command Norfolk ve Virginii a řadí se po bok již fungujících předsunutých základen v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku.
Zdroj: Eurasia Review (USA)