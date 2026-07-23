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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Švédští vojáci posílí novou předsunutou základnu NATO ve Finsku

    23. července 2026  14:22
    Severoatlantická aliance otevřela v laponském Rovaniemi svou nejnovější předsunutou základnu pozemních sil na východním křídle. Základna otevřená letos v červnu představuje významné posílení alianční obrany v Arktidě v reakci na rostoucí vojenské aktivity Ruska i ambice Číny v polárních oblastech.  

    ilustrační snímek | foto: @Maavoimat

    Moskva na přilehlém Kolském poloostrově udržuje rozsáhlé vojenské kapacity a nedávno oznámila plán navýšit svou přítomnost v Arktidě o dalších 50 000 vojáků.

    Slavnostní zahájení zároveň znamenalo historický milník, neboť Švédsko vůbec poprvé od svého vstupu do Aliance v roce 2024 podřídilo své jednotky pod velení NATO. Prvním útvarem určeným pro novou základnu se stal prapor švédského pluku Norrbotten z Bodenu o síle 600 mužů. Ten je připraven k rychlému zásahu napříč severní Skandinávií a v případě potřeby může být operativně posílen až na 1 200 vojáků.

    Finské Rovaniemi nabízí Alianci kromě strategické polohy také ideální zázemí pro výcvik v náročných podmínkách. Základna spadá pod velitelství Joint Force Command Norfolk ve Virginii a řadí se po bok již fungujících předsunutých základen v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku.

    Zdroj: Eurasia Review (USA)

    maj; natoaktual.cz

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