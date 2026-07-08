Velitel švédské armády na ostrově Andreas Gustafsson nepovažuje bezprostřední riziko konvenčního útoku za vysoké, ale varoval, že nelze vyloučit sabotáže, špionáž ani změnu situace například po případném příměří na Ukrajině.
Na ostrově od roku 2018 probíhá rychlá obnova vojenských kapacit, kterou urychlila ruská invaze na Ukrajinu. Rozšiřuje se povinná vojenská služba a Gotland pravidelně hostí cvičení Aliance. Podle Gustafssona je rozvoj obrany omezen především nedostatkem vojenské techniky, po níž roste poptávka napříč Evropou.
Součástí příprav je také posilování civilní odolnosti. Obyvatelé vytvářejí skupiny pro krizovou připravenost, mapují zásoby vody a další zdroje a budují místní zázemí pro případ mimořádných událostí. Úřady plánují cvičné evakuace a připravují ostrov na možné přerušení dodávek. Při přípravě na zvládání většího množství zraněných přitom čerpají ze zkušeností z Ukrajiny.
Podle šéfa švédské Agentury pro civilní obranu a odolnost Mikaela Frisella je cílem vybudovat soběstačný ostrov schopný odolávat krizím. Zkušenosti z Gotlandu chce Švédsko využít jako model pro posilování civilní obrany v dalších částech země.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)